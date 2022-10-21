В Кемерове уволенная женщина вернула себе работу через суд

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове незаконно уволенная женщина восстановилась в должности через суд. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Горожанка трудилась инженером в одной из кемеровских организаций. Женщине оставалось проработать до пенсии несколько лет, однако в связи с сокращением штата ее уволили. При этом не предложили другие вакантные должности. За восстановлением своих прав сотрудница обратилась в суд. Тот, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным и обязал работодателя восстановить кемеровчанку в должности.

Судебный пристав ознакомил руководителя предприятия с материалами исполнительного производства, после чего женщину снова приняли на работу.