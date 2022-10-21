В Кузбассе учредили новую награду «Почетный наставник»

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе появилась новая награда - знак отличия «Почетный наставник Кузбасса». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе сказано, что награда учреждается «в целях поощрения граждан за заслуги в развитии системы наставничества». Знак отличия смогут получить лучшие наставники молодежи из разных сфер: строительства, сельского хозяйства, культуры и др.

Знак будет изготовлен методом холодной штамповки из латуни, покрыт гальваническим серебром с частичным золочением. Он будет иметь форму шестеренки. В центре знака расположится рельефная надпись «Почетный наставник».