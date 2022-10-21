Платформа Свое Село Россельхозбанка запустила сервис бронирования объектов загородной недвижимости

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Платформа для создания комфортной жизни за городом Свое Село расширила свой функционал. Пользователи получили возможность забронировать загородный дом или земельный участок.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выбрать на витрине платформы Свое Село дом или земельный участок, в карточке которого есть кнопка «Забронировать». После внесения предоплаты объект станет недоступным для других посетителей платформы. Срок брони и сумма предоплаты определяется каждым партнером индивидуально. Средства перечисляются непосредственно партнеру, с ним же производится документальное оформление сделки.

В перспективе данным функционалом смогут воспользоваться и агентства недвижимости: они также смогут размещать на витрине платформы Свое Село объекты для продажи, предоставляя клиентам возможность их бронирования.

- При развитии платформы Свое Село мы стремимся к тому, чтобы процесс взаимодействия был простым и удобным, а все его участники получали максимально позитивный пользовательский опыт. Расширение функциональности и ускорение дистанционного взаимодействия являются направлением, с помощью которого реализуется такой подход, – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Платформа Свое Село – часть цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса, фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности в рамках реализации ключевого направления национального проекта по доступному жилью.

Партнерский материал.

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