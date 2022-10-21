Губернатор Кузбасса открыл памятник легендарному офицеру МВД Ивану Шилову

Фото: АПК.

В ходе рабочей поездки в Новокузнецк глава региона Сергей Цивилев принял участие в торжественном открытии бюста легендарному офицеру МВД России, почетному гражданину города Ивану Шилову. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Памятник расположен на территории Управления МВД Новокузнецка. Дочери офицера Татьяне Воскресенсковой высшую почетную награду - медаль Героя Кузбасса (посмертно) передал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев отметил, что решение принято о создании в полиции Новокузнецка музея имени Ивана Шилова, чтобы сотрудники, которые придут служить, ориентировались на его достойный пример.

В Кузбассе Иван Шилов родился, вырос и обрел семью. В 1948 году Иван Шилов пришел в систему МВД, посвятил большую часть работе в уголовном розыске. Из 73 лет службы в органах внутренних дел страны 20 связаны с нашим регионом. Иван Шилов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни 22 декабря 2021 года.

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