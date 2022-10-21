В Кузбассе готовят инструкторов и операторов квадрокоптеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе готовят инструкторов и операторов квадрокоптеров. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что навыки управления беспилотными летательными аппаратами пригодятся при участии в специальной военной операции. Расчет беспилотника может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. В связи с этим в регионе организовали бесплатную подготовку таких специалистов.

Уже приступили к обучению первые 40 человек. До конца года в регионе планируют подготовить около 200 специалистов-инструкторов. Центр подготовки на базе военно-патриотического центра «Авангард» в поселке Школьный Прокопьевского округа будет заниматься обучением операторов . Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер.