В Кемерове снова ограничат движение по участку проспекта Ленина

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове с сегодняшнего дня ограничат движение по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Терешковой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация г. Кемерово

На участке проспекта перекроют две полосы по четной стороне. Движение будет осуществляться по оставшимся двум полосам.

Ограничение будет действовать с 20.00 21 октября до 6.00 понедельника, 24 октября. В это время, как и на прошлой неделе, специалисты будут ремонтировать теплотрассу в районе дома № 92 по проспекту Ленина.