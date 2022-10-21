Житель Волгоградской области убил мужчину, находясь проездом в Кемерове

Фото: архив "КП"

В Кузбассе осудили 33-летнего жителя Волгоградской области, который убил кемеровчанина. Об инциденте рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В октябре 2021 года мужчина находился проездом в Кемерове. На улице он познакомился с 37-летним горожанином. Мужчины нашли общие темы и решили продолжить общение в тепле и с бутылкой чего-нибудь покрепче. Однако, в квартире кемеровчанина разговор перестал клеиться. Мужчины поругались, и гость стал избивать 37-летнего хозяина. От ударов горожанин умер. После этого преступник покинул жилище, закрыв входные двери на ключ. Через несколько дней знакомые кемеровчанина забили тревогу: мужчина не выходит на связь, но при этом свет в его квартире горит. Они вызвали сотрудников полиции, которые, вскрыв входные двери, обнаружили тело погибшего. Правоохранители смогли установить подозреваемого - мужчину задержали в Новосибирске.

Суд признал жителя Волгоградской области виновным и назначил 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.