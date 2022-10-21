Кузбассовец совершил ложный вызов полиции, чтобы доехать до дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске привлечен к ответственности 30-летний житель, который совершил ложный вызов полиции, чтобы доехать до дома. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию поступил анонимный сигнал о том, что в поселке Притомский избитый человек лежит на остановке. На место прибыли правоохранители.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили мужчину, но он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признался полицейским, что ему никто не причинял никаких побоев. Он совершил звонок в дежурную часть, так как надеялся, что правоохранители довезут его до дома, поскольку у него не было денег на проезд, а из-за сильного опьянения он не мог самостоятельно идти.

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении 30-летнего междуреченца. За ложный вызов специализированных служб ему грозит штраф в размере до 1 500 рублей. А также ему предъявят иски о возмещении материального ущерба, а именно затрат, понесенных на отработку подобного сообщения.