Кузбассовцы чаще других россиян оплачивают покупки смартфоном

Почти каждый десятый житель Кемеровской области оплачивает свои покупки с помощью pay-сервисов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Количество платежей через системы мобильной бесконтактной оплаты за последние 12 месяцев упало с 35% до 6,7%. Это связано с уходом Apple Pay и Google Pay. Вместе с тем, число транзакций с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Причем в Кемеровской области pay-сервисы пользуются гораздо большей популярностью, чем в других регионах России. К таким выводам пришли аналитики МТС банка (входит в экосистему МТС), изучив предпочтения жителей страны при оплате товаров и услуг.

В Кузбассе доля транзакций с помощью смартфона или умных часов составляет 9,9% от общего количества карточных платежей. Тогда как в Москве и Подмосковье, которые незначительно отстали от Кемеровской области, мобильным телефоном рассчитываются в 5,6% и 6% случаях соответственно.

А вот по местам использования гаджетов кузбассовцы не оригинальны: на первом месте - супермаркеты и продовольственные магазины, на втором - пункты общественного питания, и на третьем - проезд в общественном транспорте.

В ближайшее время аналитики ожидают роста количества бесконтактных платежей: сейчас в разработке находится ряд pay-сервисов ключевых игроков рынка. Также набирает популярность бесконтактная оплата с помощью QR-кодов.