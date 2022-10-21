Жители Кемерова выберут схему движения маршрута №35

Фото: Администрация города Кемерово.

Кемеровчане выберут новую схему движения для маршрута №35. Чтобы маршрут движения был удобен максимальному числу пассажиров, администрация города организовала голосование с 21 по 30 октября на платформе «Кузбасс Онлайн».

И. о. главы города Кемерово Дмитрий Анисимов отметил, что в ноябре маршрут № 35 пойдет по новому участку Пролетарской улицы. Выбор жителям предстоит сделать из двух вариантов: один - с заездом на Кузнецкий проспект и улицу Федоровского, другой - более короткий.

В первом варианте автобус будет следовать с улицы Сибиряков-Гвардейцев через Пролетарскую на Автозаводскую. Из схемы движения исключатся остановки «Хлебозавод», «Мебельная фабрика», «Железнодорожная поликлиника». Интервал движения составит 19 минут.

Во втором варианте автобус будет следовать с улицы Сибиряков-Гвардейцев до Кузнецкого проспекта, затем через улицу Федоровского на Пролетарскую и оттуда на Автозаводскую. Интервал движения - 20 минут

По итогам голосования будет принята схема движения, получившая наибольшую поддержку. Отдать свой голос можно здесь.

Фото: Администрация города Кемерово.