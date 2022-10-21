Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и маэстро Юрий Башмет выступят в Кузбассе

Фото: Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

О камерном ансамбле «Солисты Москвы» в прессе говорят только в превосходной степени: «Голос своей страны», «Лучший коллектив в своем жанре», «Непревзойденные!».

За 30 лет творческой деятельности ансамбль под управлением Юрия Башмета дал более двух тысяч концертов, выступал во всех уголках земного шара, играл на самых знаменитых сценах.

Художественный руководитель, дирижер и солист ансамбля Юрий Башмет - один из крупнейших музыкантов современности, Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми». Специально для Юрия Башмета и его альта композиторы современности написали порядка 50 произведений.

В 1992 году, собрав талантливых студентов и выпускников Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, он создал и возглавил Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Коллектив единомышленников, где безупречное чувство ансамбля сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста - вот один из секретов успеха «Солистов Москвы».

7 ноября «Солисты Москвы» и маэстро Юрий Башмет выступят перед кузбасской публикой. В рамках юбилейного тура, посвященного 30-летию коллектива, музыканты представят программу «Музыкальное путешествие», в которую вошли неоспоримые шедевры классической музыки.