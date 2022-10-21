Инспекторы ГИБДД за час оштрафовали 29 новокузнецких водителей

Чаще всего у нарушителей ребенок сидел в кресле, но не был пристегнут. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В рамках начавшейся операции «Каникулы» сотрудники ГИБДД Новокузнецка провели специальный рейд, во время которого массово тормозили водителей с детьми: проверяли соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров.

- 10 экипажей ДПС буквально взяли в кольцо все подъезды к детским садам и школам в районе Левого берега. В течение часа инспекторы ГИБДД за нарушение правил перевозки детей-пассажиров привлекли к административной ответственности 29 новокузнецких водителей, - сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

Самым частым нарушением было следующее: несмотря на наличие кресла, ребенок в нем сидел непристегнутый. Оправдание у водителей тоже было как под копирку: «нам тут рядом», - отмечают в ГИБДД.

Сумма штрафа за данное нарушение ПДД составляет три тысячи рублей. Теперь у каждого из водителей есть 40 дней, чтобы его оплатить.

В УГИБДД по Кемеровской области надеются, что помимо наказания каждый из оштрафованных водителей получил и урок: задача в первую очередь именно родителей защитить своего ребенка и не забыть пристегнуть его в салоне автомобиля по правилам. Ведь для безопасности детей мелочей не бывает.