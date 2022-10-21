Кузбассовец разбил себе голову в суде и получил штраф в 500 рублей

Действия мужчины зафиксировала камера наблюдения. Фото: Скриншот с видео

Кузбассовца оштрафовали за разбитую в здании суда голову, причем свою. Подробности инцидента рассказали в Мариинском городском суде.

12 октября 2022 года в Мариинском городском суде Кемеровской области рассматривалось уголовное дело, потерпевший по которому не хотел добровольно являться в судебное заседание, а потому был доставлен принудительно Но его это не устроило, и мужчина начал громко выражать свое возмущение. За игнорирование требования судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в зале заседания мужчину решили привлечь к административной ответственности. Но во время оформления протокола дебошир вдруг начал пугать приставов, что нанесет себе увечья, а их привлекут за насилие над ним. В подтверждение своих слов мужчина ударился головой о турникет, получив травму. Вот только мужчина не учел, что в суде ведется видеозапись и с разных ракурсов, так что разбил голову он себе зря.

Но на этом его злоключения не закончились. За совершенное правонарушение его уже самого в качестве подсудимого доставили к мировому судье, и там мариинец, видимо осознав возможные последствия, признал свою вину и покаялся в содеянном.

- Учитывая характер и степень опасности правонарушения, данные о личности нарушителя, а также его имущественное положение, мировой судья судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района посчитал возможным назначить жителю Мариинска штраф в минимальном размере - 500 рублей, - рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.