За сутки в Кузбассе выявили 117 новых случаев коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 117 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 122 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 008 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 204 060 выздоровели, 2 708 скончались, 1 240 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.