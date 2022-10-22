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Здоровье22 октября 2022 3:54

За сутки в Кузбассе выявили 117 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 208 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 117 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 122 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 008 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 204 060 выздоровели, 2 708 скончались, 1 240 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.