Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 24 по 28 октября

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти области с 24 по 28 октября. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 24 октября, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Олег Токарев - министр угольной промышленности Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-21-08. 25 октября, во вторник, можно обратиться к Андрей Ариткулову - министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области, по телефону 8 (3842) 36-33-78.

В среду, 26 октября, примет обращения жителей региона Ольга Турбаба - заместитель губернатора Кузбасса (по внутренней политике), телефон 8 (3842) 58-42-33. Также в этот день на вопросы кузбассовцев ответит Сергей Алексеев - заместитель председателя правительства области (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 8 (3842) 58-36-46.

В четверг, 27 октября, будет общаться с гражданами Сергей Мяус - министр физической культуры и спорта Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-76-80.

В пятницу, 28 октября, ответит на вопросы жителей Алексей Гришин - министр труда и занятости населения Кузбасса, телефон 8 (3842) 35-41-60.