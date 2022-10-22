16 учителей представят Кузбасс на Всероссийском форуме

Фото: архив "КП".

II Всероссийский форум классных руководителей начался сегодня в Москве и продолжится завтра. Из больше 67 тысяч преподавателей страны выбрали 1300. Из них 16 - наших.

- Учителя не только дают знания по школьным предметам, но и каждый день занимаются воспитанием детей, формированием их мировоззрения. От этого во многом зависит будущее нашей Родины, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

На мероприятии от нашей области будут: учитель музыки из Полысаева Ольга Чепелова и учитель информатики из Новокузнецка Олег Соловьев. К слову, следующий год, по указу президента, будет Годом педагога и наставника.