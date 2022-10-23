В Кузбассе издали Шахтерскую азбуку

Фото: ТГ Андрея ПАНОВА

Этот необычный букварь стал подарком дошкольникам и первоклассникам всей России.

В создании азбуки приняли участие жители семи шахтерских регионов нашей страны. К каждому из предложенных терминов нужно было придумать четверостишье и проиллюстрировать его рисунком. В итоге на выбор организаторов идеи поступило более двух тысяч стихотворений и рисунков.

Шахтер, уголь, разрез, Кузбасс, маркшейдер, горный инженер, драглайн, ротор - на каждую букву свои слова, связанные с угледобычей. И, конечно, рисунки! Яркие, необычные, красивые, рассказывающие о шахтерском труде.

- Азбука получилась совершенно замечательной. Я сам с удовольствием ее пролистал. Плотная бумага, очаровательные иллюстрации и легко запоминающиеся стихи. Дети с такой книгой и алфавит выучат, и о добыче угля узнают больше, - отметил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.