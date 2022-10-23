Жительница Кузбасса решила спасти кредит и перевела его мошеннику

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В результате она лишилась 700 тысяч рублей.

32-летней кемеровчанке на мобильный телефон позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Вместо того, чтобы прекратить разговор и обратиться за разъяснениями в финансовое учреждение или в полицию, женщина согласилась оформить заем, чтобы опередить злоумышленников. Она подала в онлайн-приложении банка заявку на кредит, после чего обналичила деньги, скачала программу одной из платежных систем и перевела по указанным реквизитам. После этого заявительнице в мессенджере пришло сообщение, что кредит якобы закрыт. Все это оказалось ложью. Кемеровчанка попыталась связаться со «специалистом банка», но номер его телефона стал недоступен.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.