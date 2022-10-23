Коронавирус в Кузбассе: плюс 109

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Третий день кряду, согласно официальной статистике, в регионе уменьшается число заболевших.
По состоянию на утро, 23 октября, всего в Кузбассе выявлено 208 117 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 109 выявленных заболевших. Это на восемь меньше, чем день назад.
Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выздоровели за последние сутки 144 человека, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 204 204 пациента.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 1202 жителя региона.