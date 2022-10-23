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Общество23 октября 2022 3:46

Коронавирус в Кузбассе: плюс 109

Источник:kp.ru
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Третий день кряду, согласно официальной статистике, в регионе уменьшается число заболевших.

По состоянию на утро, 23 октября, всего в Кузбассе выявлено 208 117 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 109 выявленных заболевших. Это на восемь меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выздоровели за последние сутки 144 человека, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 204 204 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 1202 жителя региона.