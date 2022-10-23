В Кузбассе ожидается резкое похолодание и усиление ветра

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

По данным синоптиков Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 23 октября и ночью 24 октября на территории Кузбасса ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, налипание мокрого снега, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами до 30 метров, резкое похолодание.

В связи с этим необходимо хорошо подготовиться к изменению ситуации, чтобы не допустить ЧП.

Так, при сильном ветре не стоит пережидать непогоду около стен домов (так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями.

В помещениях сотрудники МЧС рекомендуют обязательно закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций следует сразу же позвонить по телефонам «101» или «112».