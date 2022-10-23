В Кузбассе проводили в учебный центр земляков, призванных в рамках частичной мобилизации

Фото: ТГ Сергея КУЗНЕЦОВА

В воскресенье, 23 октября, в южной столице Кузбасса состоялись проводы очередной группы жителей Новокузнецка и Новокузнецкого района.

На площадь Победы пришли не только родственники и друзья призванных отдать долг Родине, но и неравнодушные горожане и представители администрации.

- Наши герои идут защищать свою Родину. Надо понимать, что сегодня многие страны уже в открытую воюют с Россией, пропагандируя нацистские лозунги, провозглашая запрет на русский язык, культуру и историю нашего народа. Нельзя этого допустить! - отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Мобилизованным все желали удачи и скорейшего возвращения домой.