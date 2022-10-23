Кузбасских школьников приняли в ряды эколят - молодых защитников природы

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

В Кемерове прошел традиционный областной детский экологический фестиваль в рамках всероссийского социально-образовательного проекта «Россия - территория эколят».

Проект реализуется с 2015 года по инициативе Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ. Его главные задачи - формирование у подрастающего поколения основ природолюбия и создание в России системы непрерывного экологического образования от детсада до выпускных классов школы, проведение тематических мероприятий природоохранного направления.

В Кузбассе число юных защитников окружающей среды постоянно увеличивается. К примеру, если семь лет назад в экологическом движении участвовали пять тысяч ребят, то в нынешнем году их - более 100 тысяч детсадовцев и школьников с 1 по 11 классы.

Кузбасские эколята ведут раздельный сбор отходов, высаживают деревья и кустарники, расчищают родники, помогают птицам в дикой природе и бездомным собакам в приютах, пишут исследования по флоре и фауне родного края, изготавливают экологически чистые тканевые сумки.

В фестивале этого года приняли участие активисты экологических объединений из учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ из городов Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск и Прокопьевского муниципального округа. Юные защитники природы выступили с презентациями о проведенных социально-образовательных мероприятиях, поделились опытом работы по привлечению детей и взрослых к экологическому просвещению, провели мастер-классы.

Так, школьники из поселка Ясная поляна Прокопьевского муниципального округа провели благотворительную акцию«Бумажный кораблик добра», в ходе которой собирали макулатуру для покупки тифлоплеера для сверстницы-инвалида. Юные экологи объединения «Зеленый экспресс» из кемеровского Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной известны многим землякам по традиционной акции «Охотники за батарейками», которая давно вышла за пределы областного центра. Ее цель - сбор использованных элементов питания для дальнейшей утилизации. Доброй традицией в кемеровской школе № 74 стало проведение природоохранных мероприятий вместе с шефами из Росгвардии. К примеру, недавно они вместе очищали от бытового мусора прибрежную полосу озера Красное.

В ряды кузбасских эколят - молодых защитников природы вступили в ходе фестиваля 49 новых членов. Они дали торжественную клятву соблюдать экологические нормы и правила, защищать и беречь животных, охранять зеленые насаждения.