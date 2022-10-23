Школьница из Кемерова угнала автомобиль матери и устроила ДТП

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Она захотела покатать подруг. В результате пострадало трое.

Ключи от автомобиля ВАЗ-2105 15-летняя подросток взяла без разрешения в отсутствие дома взрослых. Но не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с «Тойотой Камри». Несовершеннолетняя водитель и 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля, а также 48-летняя женщина, находившаяся в момент аварии на пассажирском сидении «Тойоты», доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении законных представителей всех несовершеннолетних, находившихся в салоне авто, инспекторы ПДН собрали материалы для привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».