В Кемерове устраняют последствия шквалистого ветра

Фото: ТГ Дмитрия АНИСИМОВА

В воскресенье, 23 октября, в столице Кузбасса за несколько часов спасательными службами было зафиксировано более 30 сигналов об упавших ветках деревьев, поврежденных остановочных павильонах, кровлях и баннерах.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале и.о. главы Кемерова Дмитрий Анисимов. Большинство из последствий стихии, по его информации, устранено. Оперативные службы продолжают объезд по городу. А вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 24 октября, службы благоустройства и жилищные организации будут продолжать уборку улиц, дворов, парков. Задействованы в этой работе бригады Кемеровской службы спасения, дворники, рабочие предприятий благоустройства и озеленения.

К сожалению, отмечает Дмитрий Анисимов, погода продолжает портиться. В ночь, по прогнозам, ожидается резкое похолодание, возможен гололед. В связи с этим горожанам необходимо соблюдать осторожность.