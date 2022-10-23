Шорский национальный парк назван в честь ученого из Кузбасса

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Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Особо охраняемая природная территория федерального значения Шорский национальный парк в Кузбассе назван в честь профессора Сергея Дмитриевича Тивякова, внесшего большой вклад в его создание.

Профессор Тивяков - известный в Кузбассе географ и краевед. Он, в частности, первым в нашем регионе разработал туристскую тропу «Шорская кругосветка», ставшую образцом для подобных троп по всей России.

Шорский национальный парк был образован в 1989 году. Он расположен на юге Кузбасса и занимает треть Таштагольского района - 414 тысяч гектар. Основные направления работы парка - охрана территории, экопросвещение, туризм, научная работа.