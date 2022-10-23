В Кемерове ударными темпами асфальтируют пешеходные дорожки

Фото: администрация г.Кемерово

Взять повышенные обязательства по части благоустройства пока позволяет погода.

- Мы начали выполнять достаточно амбициозную задачу: решили попробовать успеть выполнить в этом году асфальтирование тротуара вдоль улицы Терешковой. Он будет связывать проспекты Притомский и Октябрьский, чтобы к нашим крупным спортивным объектам, к Московской площади можно было дойти пешком с комфортом, - сообщил в своем телеграм-канале и.о. главы Кемерова Дмитрий Анисимов.

Правда, он сразу предупредил: если погода испортится, нарушать технологию не будем - асфальтирование отложим до весны.

Сейчас, по информации градоначальника, выполняются работы по устройству основания, установке поребрика. На четной стороне улицы Терешковой частично тротуар уже выполнен вдоль нового жилого микрорайона.

В ходе благоустройства возникли и сложности. Как сообщил Дмитрий Анисимов, по нечетной стороне улицы Терешковой оказался достаточно сложный рельеф, и для того, чтобы соблюсти все нормативные уклоны для удобства маломобильных кемеровчан, пришлось вынужденно придать тротуару архитектурную извилистость. А за заправками появляется крутой откос, поэтому там будут устраивать тротуары посредством балконов.