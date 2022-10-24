В Госавтоинспекции Кузбасса призвали водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах

По прогнозам синоптиков, в Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий: дождь, снег, гололедные явления, усиление ветра, похолодание. В связи с этими в Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.

Фото: ГИБДД Кузбасса

В ведомстве рассказали, что из-за осадков и перепада температуры воздуха на дорогах появляется «снежная слякоть». Она создает усиленный эффект аквапланирования, поглощает испускаемый свет от фар, что резко ухудшает видимость, скрывает разметку и дефекты дороги, а при малейшем похолодании превращается в лед. Все эти факторы могут изменить поведение транспорта на дороге. В таких условиях водителям становится сложнее управлять машинами.

Предельно осторожными необходимо быть и пешеходам. Приближаясь к дороге, нужно осмотреться, пропустить приближающийся транспорт и только после этого переходить улицу. Детей следует держать крепко за руку.