Кузбасские врачи спасли жизнь пациентке, пострадавшей в ДТП

Фото: Минздрав Кузбасса.

Врачи НГКБ № 29 им. А.А.Луцика спасли жизнь 60-летней пациентки, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Женщина поступила в больницу со скелетной политравмой тяжелой степени, сильной кровопотерей, в состоянии шока. Тщательное обследование показало, что у пациентки также несколько переломов, в том числе оскольчатый перелом голени правой ноги, переломы бедра и костей голени левой ноги.

Женщине было проведено три операции, две из них шли одновременно - это позволило практически в два раза сократить длительность хирургической инвазии и время применения анестезии. В проведении операций участвовали пять врачей-травматологов.

Пациентка провела в больнице больше месяца. 21 октября ее выписали из отделения и направили на амбулаторное лечение. По прогнозам врачей, примерный срок реабилитации составит около полугода. Затем женщина сможет вернуться к обычной жизни и своей работе.