В Кузбассе мобилизованный мужчина проиграл суд против военкомата

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд отказал 30-летнему мужчине в признании решения призывной комиссии по мобилизации незаконным. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

Житель Мариинска является ефрейтором запаса с военно-учетной специальностью механик-водитель. После объявления частичной мобилизации ему пришла повестка, и он явился в военный комиссариат для уточнения данных. При этом боевую повестку ему не вручили, а спустя несколько дней направили на призывную комиссию по мобилизации. Там мужчина сообщил о проблемах со здоровьем. Врач-специалист осмотрел его и выдал заключение, что он годен к военной службе с незначительными ограничениями. После этого житель Мариинска перестал реагировать на вызовы военного комиссариата.

В середине октября он обратился в суд с требованиями признать незаконным решение о его призыве и изъятие у него военного билета. Также он пожаловался на бездействие военно-врачебной комиссии, которая, по его мнению, не провела медицинского освидетельствования и не направила его на обязательные диагностические исследования. Мужчина попросил освободить его от призыва по мобилизации.

Суд рассмотрел дело и установил, что решение о призыве мужчины по мобилизации не принималось. В отношении него не выносилось мобилизационное предписание, и ему не вручалась боевая повестка.

Требования о признании незаконным бездействия военно-врачебной комиссии суд также признал необоснованными, так как после жалоб на состояние здоровья мариинца осмотрел врач. Кроме того, суд учел, что ни на подготовку дела к судебному разбирательству, ни в судебное заседание мужчина не являлся и не просил о проведении в отношении него медицинской экспертизы.

Что касается якобы незаконного изъятия военного билета, то как выяснилось, мужчина передал его специалистам военкомата для подготовки мобилизационного предписания и направления на призывную комиссию. При этом мужчина не обращался в военный комиссариат с требованием вернуть «военник».

Нарушений при проведении мероприятий по частичной мобилизации, входящих в компетенцию военного комиссариата, призывной комиссии и военного комиссара, судом также не было установлено, поскольку мужчина пребывает в запасе Вооруженных Сил России, права на отсрочку от призыва на военную службу не имеет, но при этом имеет военно-учетную специальность.

В итоге суд отказал в удовлетворении всех заявленных требований.

Пока решение в законную силу не вступило, до 22 ноября оно может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.