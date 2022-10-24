Мэр Новокузнецка рассказал, сколько еще мобилизованных планируется отправить в учебную часть

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В воскресенье еще одна группа мобилизованных была отправлена из Новокузнецка в учебный центр. Жители города поинтересовались в соцсетях у мэра Сергея Кузнецова, когда кончится призыв по мобилизации.

- Кемеровская область, что резиновая? Сколько уже парней отправили! Когда это закончится? – спросила одна из горожанок в телеграм-канале Сергея Кузнецова.

Другие пользователи также заметили, что некоторые регионы России уже завершили все мобилизационные мероприятия.

В ответ глава города сообщил, что в регионах, где объявили об окончании, мобилизация шла непрерывно - 21 день. В Кузбассе - с перерывами. Первые мобилизованные из нашего региона были направлены в учебный центр с 27 сентября по 1 октября. Теперь по графику идет следующий набор. В воскресенье в учебную часть уехала восьмая по счету группа военнослужащих. По словам мэра, впереди будет еще пять отправок.