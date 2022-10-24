В Кузбассе пройдет «Неделя сбора батареек». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 25 по 31 октября жители региона приглашаются принять участие в традиционной Всероссийской экологической акции, которую проводят совместно сеть магазинов «Лента» и компания «Дюраселл Раша».

В течение недели покупатели смогут бесплатно и в любом количестве сдать отработанные батарейки любых типов и производителей, а также различные аккумуляторные элементы, старые мобильные телефоны, планшеты и прочую мобильную электронику. Все сданные элементы питания переработать без вреда для окружающей среды на заводах в Челябинске и Ярославле, а полученные материалы будут повторно задействованы в производстве.

Пункт приема начнет работу с 9 часов утра во вторник, 25 октября, в Кемерове на проспекте Кузнецком, 33.