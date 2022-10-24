В Кузбассе повысят заработную плату учителям, врачам и соцработникам

Фото: архив "КП" Фото: УКЛАДОВ Егор

В Кузбассе с 1 октября будет увеличена заработная плата некоторым бюджетникам. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора Кузбасса «Цивилев.Live».

Повышение коснется особой категорий работников бюджетной сферы. Это воспитатели детских садов, педагоги школ, врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели и мастера СПО, работники культуры и социальные работники. Зарплаты у перечисленных сотрудников вырастут на 6,3%. По данным пресс-службы АПК, общее количество таких специалистов в Кузбассе составляет 90 138 человек.

Напомним, с 1 июня 2022 года зарплаты сотрудников бюджетной сферы были увеличены на 10%.