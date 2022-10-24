В Кемерове 25 человек тушили пожар в многоэтажке. Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Кемерове 23 октября в 13.54 произошел пожар в многоквартирном доме на улице Металлистов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что дым шел из окна на пятом этаже на момент прибытия первого подразделения. Пожарными спасен один человек. В комнате обгорели мебель и вещи на площади два квадратных метра.

Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в 14.06. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 25 человек и семь единиц техники.