28 октября в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 28 октября, на площади Советов в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она будет посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Производители из городов Кузбасса представят свою продукцию: мясо, яйцо, рыбу, выпечку, мед, овощи, кондитерские изделия, ягоды, грибы, кедровые орехи. Отдельное место на ярмарке будет отведено для мастеров декоративно-прикладного творчества – на выставке-продаже будут рукоделие, предметы украшения интерьера.

Традиционно на площади Советов будет работать полевая кухня, а волонтеры помогут пожилым людям донести тяжелые сумки до остановки.