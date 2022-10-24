Стала известна дата открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове

Фото: пресс-служба АПК

Мемориальный комплекс Героям-сибирякам будет открыт в Кемерове 3 ноября 2022 года. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытого урока в кемеровской школе № 45, посвященного 80-летию Сталинградской битвы.

На встрече глава региона рассказал, что Владимир Путин подписал указ о праздновании в следующем году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

- Для подготовки мероприятий создан штаб, в котором я представляю Сибирский федеральный округ. Сибирь внесла огромный вклад в победу в этой страшной битве, в боях погибло 200 тысяч сибиряков. По моему предложению мероприятия начнутся 3 ноября 2022 года, с открытия мемориального комплекса Героям-сибирякам, - рассказал Сергей Цивилев.

Напомним, что центральное место мемориала занимает точная копия монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, прототипом для которой стал кузбассовец Николай Масалов, спасший в 1945 году немецкую девочку.