Губернатор Кузбасса: сохранение исторической памяти - важнейший аспект в воспитании молодежи

Фото: АПК.

В Гурьевском округе в Салаире и поселке Урск благоустроены мемориальные комплексы землякам, погибшим в годы войны. А в поселке Каменный ключ Прокопьевского округа семье красноармейца Петра Еравлева вручили фрагменты его солдатской книжки. Спустя 80 лет внуки и правнуки узнали, где погиб и захоронен их героический предок. Об этом сообщает администрация города региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что сохранение исторической памяти, правды о событиях Великой Отечественной войны не имеют срока давности. Данную информацию необходимо передавать из поколения в поколение.

Так, в Салаире на территории мемориального комплекса землякам, погибшим в годы ВОВ, установлены три стенда с портретами Героев Советского Союза, есть и мемориальная плита «Дважды победителям». В поселке Урск капитально отремонтировали памятник участникам ВОВ, ограждения и мемориальные плиты, на которые нанесены имена 620 фронтовиков.

Сегодня в поселке станции Каменный Ключ Прокопьевского округа вспоминают о героическом подвиге земляка. Спустя 80 лет родственники и односельчане узнали о том, что красноармеец Петр Еравлев погиб 30 апреля 1942 в ходе ожесточенных боев у деревни Водосье Ленинградской области и в мае 2019 года с почестями захоронен в мемориале деревни Тушино.