В кузбасском городе шквал ветра сорвал крышу со здания школы: официальный комментарий

Фото: телеграм-канал Максима Шкарабейникова

В Прокопьевске ураганный ветер сорвал крышу со здания школы. Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП.

В воскресенье в Кузбассе бушевала непогода. Во многих городах ветер повалил деревья, сломал дорожные знаки и остановочные павильоны. В Прокопьевске из-за сильных порывов ветра обрушилась кровля спортивного зала, который является пристройкой к зданию школы №70. В результате металлопрофиль пришел в негодность, деревянные конструкции частично сохранились.

Как сообщил мэр города Максим Шкарабейников, в результате ЧП никто не пострадал. Образовательный процесс также не будет нарушен, так как с 24 по 31 октября во всех школах города идут осенние каникулы.

- В настоящее время территория образовательного учреждения приводится в порядок, работают сметчики, ведется выбор подрядчика, определяется необходимый объем работ по ремонту кровли, - сообщил градоначальник.