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Происшествия24 октября 2022 8:38

В Кузбассе житель отправится в колонию за убийство напарника

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе житель отправится в колонию за убийство напарника.

В Кузбассе житель отправится в колонию за убийство напарника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 30-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в убийстве напарника. Об этом СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что кузбассовец с 61-летним знакомым охраняли помещение овощехранилища. В январе 2022 года между ними произошла ссора из-за того, что 30-летний мужчина ночью ушел с работы. Во время конфликта молодой житель разозлился на коллегу и, когда тот уснул, ударил мужчину ножом в грудь. Затем попросил знакомых вызвать скорую помощь и полицию.

Прибывшие медработники констатировали смерть напарника. Жителя задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.