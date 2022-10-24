В Кузбассе житель отправится в колонию за убийство напарника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 30-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в убийстве напарника. Об этом СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что кузбассовец с 61-летним знакомым охраняли помещение овощехранилища. В январе 2022 года между ними произошла ссора из-за того, что 30-летний мужчина ночью ушел с работы. Во время конфликта молодой житель разозлился на коллегу и, когда тот уснул, ударил мужчину ножом в грудь. Затем попросил знакомых вызвать скорую помощь и полицию.

Прибывшие медработники констатировали смерть напарника. Жителя задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.