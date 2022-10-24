Губернатор Кузбасса и президент Международного комитета Игр «Дети Азии» обсудили готовность региона к проведению соревнований

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов обсудили готовность региона к проведению соревнований. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отметил, что все объекты будут готовы, их даже успеют обкатать пробными соревнованиями. В основных спорткомплексах есть залы для всех олимпийских видов состязаний, зрительные залы, рассчитанные на шесть и семь тысяч человек. К ним ведут транспортные развязки, подсветка, прогулочная зона в Олимпийском парке. К концу года завершат Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке.

Владимир Максимов подчеркнул, что на сегодняшний день Кузбасс уверенно занял свое место на спортивной карте России как один из самых активных регионов. Он думает, что опыт, который наработан в регионе при проведении форумов и чемпионатов, будет способствовать высокой организации Игр «Дети Азии» в 2023 году.

Напомним, в феврале-марте 2023 года в четырех городах-организаторах: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе пройдут Международные Игры «Дети Азии». Сейчас часть объектов проходят реконструкцию специально к соревнованиям.