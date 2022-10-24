Жители Кузбасса обратились к Сергею Цивилеву 6 947 раз в сентябре

Губернатору Сергею Цивилеву в сентябре от жителей региона поступило 6 947 обращений по данным регионального департамента информационной политики и Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса.

Глава региона отмечает, что нет ничего важнее, чем взаимодействие с жителями. Люди должны знать, какая работа ведется в регионе, что ни одна жалоба не останется без внимания органов власти

Так, на различные площадки в соцсетях поступило 593 обращения граждан в сентябре этого года. Из них 159 связано с вопросами ЖКХ, 125 обращений поступило по вопросам социальной поддержки, большой блок вопросов касался частичной мобилизации - 53.

В сентябре 2022 года поступило 6354 обращения через систему обратной связи, в которой работает ЦУР Кузбасса. Самыми актуальными стали вопросы ЖКХ (1984 сообщений), на втором месте - дороги (950 сообщений), на третьем месте - тема благоустройства (531 сообщение), 4-е и 5-е места занимают здравоохранение и тема общественного транспорта (по 508 сообщений).