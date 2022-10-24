Сергей Цивилев рассказал, как сохранить память о кузбассовцах, повлиявших на Победу в ВОВ

Фото: АПК.

Сегодня на аппаратном совещании обсудили электронные ресурсы государственных архивов Кузбасса как источник исторических знаний о регионе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что ни одну семью в нашей стране не обошла ВОВ. Необходимо сохранять память обо всех земляках, которые воевали или трудились для Победы в тылу. Нужно рассказывать о них в школах, вузах и колледжах, на рабочих местах.

Начальник Архивного управления Кузбасса Сергей Добрыдин уточняет, что в электронную коллекцию «Вклад Кузбасса в Победу» включено более двух тысяч документов, которые рассказывают о героических страницах истории региона в годы ВОВ.

Более 50 виртуальных тематических выставок разработано в память об исторических событиях и выдающихся людях Кузбасса. Они представлены на сайте госархива. Кроме того, можно работать с архивными документами удаленно в электронном читальном зале.