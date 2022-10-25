В Кузбассе мужчина случайно убил приятеля непотушенной сигаретой

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Юрге будут судить 36-летнего мужчину, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в июне этого года. Мужчины выпивали дома у одного из них. Когда хозяин уснул, гость покурил в комнате и решил сходить к знакомым. Он закрыл дверь ключом, который нашел в квартире, и ушел. Однако оказалось, что окурок был не потушен. Он стал причиной пожара. Спустя время соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, потушив огонь, обнаружили 68-летнего мужчину погибшим. Примечательно, что сам хозяин квартиры не курил, но разрешал курить в квартире приятелю, когда тот бывал в гостях.

Мужчина не стал отрицать свою причастность к возникновению пожара в квартире. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.