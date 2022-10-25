В Кузбассе похитителя велосипедов нашли благодаря фотографии с места преступления

Снимок из материаилов дела. Фото: Мариинский городской суд

В Мариинске осудили вора-рецидивиста, который украл велосипеды из сарая. В момент совершения преступления мужчину сфотографировал сосед, что помогло при поимке злоумышленника.

Как рассказали в Мариинском городском суде, в один из летних дней мужчина проснулся ночью и задумал совершить какую-либо кражу. Он вспомнил, что его знакомый, умерший полтора года назад, хранил в своем сарае электроинструменты. Горожанин решил украсить их и потом подать. Он пришел на место преступления в пять утра и, выдернув доску с задней стены одной из надворных построек, проник внутрь. Оказалось, что он ошибся сараем, но в этом тоже было чем поживиться: у стены стояли два велосипеда. Мужчина гвоздодером взломал изнутри дверь постройки и уехал на велосипеде к себе домой. Затем вернулся за вторым.

А в это же время не спал житель дома, окна которого выходили на сторону надворных построек. Услышав с улицы треск, он выглянул в окно и увидел мужчину, выкатывающего велосипед из сарая. Житель сфотографировал похитителя и переслал снимок хозяйке сарая, которая утром обратилась в полицию. Преступника задержали, велосипеды вернули владелице.

Суд признал мужчину виновным и назначил два года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком.