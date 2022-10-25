В Кемерове ветер повредил часы на здании Главпочтамта

В Кемерове из-за ураганного ветра, который накрыл город в воскресенье, перестали работать часы, расположенные на здании Главпочтамта. Информацию подтвердили в администрации города.

Фото: администрация г. Кемерово

По данным пресс-службы, был поврежден циферблат с северо-восточной стороны. Сейчас специалисты проводят обследование механизма. После этого часы будут починены.

Напомним, что на выходных порывы ветра снесли крышу со здания школы в Прокопьевске и повредили стелу на въезде в Новокузнецк. Также жители Кузбасса сообщали о десятках поваленных деревьях, поврежденных машинах и упавших остановочных павильонах.