Житель Кузбасса выиграл в лотерею 12 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Новокузнецка выиграл в лотерею более 12 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

На выходных был разыгран суперприз «Рапидо». Участник из Новокузнецка стал обладателем 12 136 569 рублей, поставив одну комбинацию сразу на пять тиражей. Его билет стоил 1500 рублей.

Пока победитель не обратился в главный лотерейный центр, поэтому о личности счастливчика ничего не сообщается. Известно лишь, что билет был куплен в лотерейном киоске Новокузнецка, расположенном на улице Тольятти, 32.