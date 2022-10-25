Кузбассовец потерял 1,5 миллиона, пытаясь спасти свои деньги

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

49-летний житель Киселевска поверил мошенникам и лишился около 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Аферисты сработали по классической схеме: сообщили мужчине по телефону, что мошенники оформили на него крупный кредит, а также пытаются снять с его счета все сбережения. Горожанину посоветовали оформить онлайн-заем и перевести все деньги на «безопасный счет». В мошеннической схеме было задействовано несколько людей, которые представлялись сотрудниками банка, работниками правоохранительных органов. Все это было сделано, чтобы горожанин поверил в происходящее. Мужчина, действительно, поверил и выполнил все инструкции: оформил кредиты и перечислил мошенникам около 1,5 млн рублей.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают аферистов. Уже известно, что звонки жителю Киселевска были совершены с помощью IP-телефонии, путем так называемой «подмены номеров». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».