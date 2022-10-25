В кузбасском городе ночью загорелся автомобиль Mercedes

Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Киселевске 25 октября в 3.49 на улице Чумова горел автомобиль Mercedes-Benz 2011 года выпуска. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что автомобиль был полностью охвачен огнем на момент прибытия первого подразделения. В результате обгорел салон и моторный отсек.

Возгорание ликвидировали в 3.59. Предварительная причина - неисправность электрооборудования транспортного средства. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники.