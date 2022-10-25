За сутки в Кузбассе выявили 100 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 100 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 137 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 204 449 выздоровели, 2 716 скончались, 1 156 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.