Госавтоинспекция проведет в Кемерове профилактическую акцию «Каникулы»

Фото: ГИБДД г. Кемерово

Сегодня в Кемерове стартует профилактическая акция «Каникулы», она продлится до 8 ноября. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

В рамках акции инспекторы проведут различные мероприятия, направленные на привлечение внимание к юным участникам движения и контроль за соблюдением ими Правил дорожного движения. Так, в школах состоятся лекции профилактические беседы с детьми. Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнят водителям правила перевозки несовершеннолетних.

- Основной целью акции является обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве призвали горожан регулярно проводить беседы с детьми по правилам безопасного перехода через проезжую часть, а также приобрести для верхней одежды световозвращающие элементы - они увеличат видимость школьников в темное время суток.