В Кемерове произошло жесткое ДТП на бульваре Строителей

Скрин видео: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 24 октября в 23.35 легковые автомобили жестко столкнулись возле дома № 44 по бульвару Строителей. Очевидцы опубликовали видео в соцсети. Подробности ДТП сообщили в городской ГИБДД.

Так, 24-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus при выполнении поворота налево вне перекрестка не уступил дорогу, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 21011 под управлением водителя, парня 20 лет.

В ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал, но причинен материальный ущерб.